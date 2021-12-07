О нас
Report Georgia
Аудио новости

В мире выявлено свыше 266 млн случаев COVID-19

В мире выявлено свыше 266 млн случаев COVID-19 Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 266 474 893.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 10:33
В мире выявлено свыше 266 млн случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 266 474 893.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 262 767 человек.

США, Индия и Бразилия лидируют в списке стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19.

Соединенные Штаты, где выявлено 49 278 711 инфицированных COVID-19, а количество летальных исходов составило 789 745, находится на первом месте.

Далее идет Индия с показателями 34 648 383 и 473 757 соответственно.

На третьем месте находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 147 476 заболевших, из них умерли 615 744 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi