В мире выявлено свыше 266 млн случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 266 474 893.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 266 474 893.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 262 767 человек.

США, Индия и Бразилия лидируют в списке стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19.

Соединенные Штаты, где выявлено 49 278 711 инфицированных COVID-19, а количество летальных исходов составило 789 745, находится на первом месте.

Далее идет Индия с показателями 34 648 383 и 473 757 соответственно.

На третьем месте находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 147 476 заболевших, из них умерли 615 744 человека.