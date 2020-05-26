Наверх

В мире выявлено свыше 5,5 млн. случаев COVID-19

​В мире выявлено свыше 5,5 млн. случаев COVID-19

Число жертв нового типа коронавируса в мире возросло до 346 893 скончавшихся.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, положительный результат анализов на коронавирус получили 5 568 191 человек.

При этом излечились от коронавирусной инфекции 2 353 290 пациентов.

Активными случаями заболевания являются 2 868 008 граждан по всему миру, среди которых в тяжелом состоянии находятся 53 157 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!