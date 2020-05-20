В мире выявлено 5 млн случаев заболевания коронавирусом

В мире у 5 млн 630 человек выявлена коронавирусная инфекция.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

При этом 325 156 человек скончались от COVID-19.

1 970 979 пациентов выздоровели, это 40% от числа всех заболевших коронавирусом.

В настоящий время болеют 2 704 495 человек.

Больше всего коронавирусом заболели в США - 1 570 583 случая. Скончались в стране от инфекции 93 533 человека.

Согласно данным российского оперативного штаба, по состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.