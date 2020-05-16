​В мире выявили за сутки более 90 тыс. случаев заражения COVID-19

Число жертв коронавируса нового типа в мире приблизилось к 300 тысячам, зарегистрировано более 4,3 миллиона случаев заражения.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, за сутки зарегистрировано 90 269 новых заболеваний COVID-19, умерли 5 073 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев в мире составляет 4 338 658, количество летальных исходов - 297 119.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 864 468.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.