​В мире выявили еще 181 тыс. новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8,2 миллиона, свыше 445 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Так, количество заражений во всем мире достигло 8 242 999, скончались 445 535 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в мире выявили 181 232 новых случая COVID-19 и 5 245 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.