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    В прошлом году в мире погибли или пропали без вести более семи тысяч мигрантов

    МОМ: Это значительно больше, чем в 2014 и 2015 годах

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Около 7,5 тысяч мигрантов погибли или пропали без вести в 2016 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении Международной организации по миграции (МОМ).

    "По оценкам, согласно предварительным данным, 7495 человек погибли или пропали без вести на пяти континентах", - говорится в сообщении.

    Это значительно больше, чем в 2014 и 2015 годах, когда число жертв составило соответственно 5267 и 5740 человек. Наиболее смертоносным за минувшие 12 месяцев был миграционный маршрут по Средиземному морю в Европу, унесший 5079 жизней. В Северной Африке погибло или пропало без вести 1124 мигранта, на пути из Мексики в США - 432, в Центральной Америке - 174, в Юго-Восточной Азии - 153.

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