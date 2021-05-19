В мире сделали около 1,5 млрд прививок от коронавируса

Общее число случаев заражений COVID-19 почти достигло 164 млн

Около 1,5 млрд прививок от коронавируса сделано в мире на настоящий момент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня американским Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, в мире сделано 1 507 616 196 прививок от коронавируса. Общее число случаев заражений COVID-19 составляет 163 963 931. С начала пандемии от осложнений инфекции умерли 3 399 793. Наибольшее число заражений выявлено в США - 32 996 786, из них умерли 587 203 человека. На втором месте Индия с 25 228 996 заразившимися, 208 330 из них умерли. Далее следует Бразилия, где заразились 15 732 836 граждан, умерли 439 050.