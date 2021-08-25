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В мире сделали более 5 млрд прививок от коронавируса

В мире сделали более 5 млрд прививок от коронавируса Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 5 млрд. Около половины из них приходятся на две страны - Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд)/
Другие страны
25 августа 2021 г. 09:32
В мире сделали более 5 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 5 млрд. Около половины из них приходятся на две страны - Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент в мире сделано 5,002 млрд прививок от коронавируса.

Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и число сделанных прививок.

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Версия на английском языке Global coronavirus vaccine rollout hits 5 billion-dose milestone

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