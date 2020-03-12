В мире почти 125 тысяч человек заражены коронавирусом

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Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные сайта DXY.cn.

По последним сведениям, на материковом Китае были инфицированы около 80,7 тысяч человек, а за его пределами свыше 37 тысяч. Всего в мире после заражения коронавирусом погибли 4,5 тыс.

Напомним, что накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса Covid-2019.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США запретят въезд из Европы из-за коронавируса на 30 дней.