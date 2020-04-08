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В мире от коронавируса умерли более 79 тысяч человек

​В мире от коронавируса умерли более 79 тысяч человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 353 361, за все время скончались 79 235 человек.

Как передает Report, об этом следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 73 639 человек, за последние 24 часа в мире умерли 6 695 человек.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 720 219.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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