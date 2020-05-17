​В мире от коронавируса скончались более 307 тыс. человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 100 тыс., превысив 4,5 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло более чем на 5 тыс. и превысило 307 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В мире были зарегистрировано 4 525 497 инфицированных и 307 395 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 100 012, а скончавшихся - на 5 336. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу зараженных - 1 966 932. За последние 24 часа оно возросло на 57 449. Число умерших увеличилось на 3 742 и достигло 118 799.

В Европе насчитывается 1 870 545 заразившихся и 165 951 умерших.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 17 мая там выявлено 326 568 инфицированных, зафиксирован 9 841 летальный исход.