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В мире от коронавируса скончались 106 тыс. человек

​В мире от коронавируса скончались 106 тыс. человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 696 588, за все время скончались 105 952 человек.

Как передает Report, это следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки зафиксировано 85 679 случаев заражения коронавирусом, за последние 24 часа в мире умерли 6 262 человека.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 880 106.

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