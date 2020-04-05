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В мире от коронавируса погибли более 62 тысячи человек

​В мире от коронавируса погибли более 62 тысячи человек

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Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что за сутки новым типом коронавируса заразились 82 061 человек, умерли 5 798 человека. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 621 407.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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