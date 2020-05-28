​В мире от COVID-19 погибли более 350 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч, достигнув почти 5,6 млн, более 350 тысяч человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 104 505 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, погибло 4 221 человека. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 593 631, количество летальных исходов - 353 334.

Больше всего заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 556 479, следом идет Европа - 2 079 924.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.