В мире коронавирусом заразились свыше 3,6 млн человек

Число носителей коронавируса в мире достигло 3 603 521 человека.

Как сообщает Report, наибольшее число инфицированных отмечено в США (1 194 434), Испании (248 301), Италии (211 938), Великобритании (190 584) и Франции (168 693 человек).

Отметим, что до сих пор инфекция зарегистрирована в 212 странах и регионах.

Число инфицированных коронавирусом в мире превышает 250 тыс. человек, выздоровевших - 1,2 млн.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.