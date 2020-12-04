В мире коронавирусом заразились более 65 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 65 млн человек

Более 65 млн человек во всем мире заболели COVID-19.

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Более 65 млн человек во всем мире заболели COVID-19. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Таким образом, коронавирусом во всем мире заразились 65 016 336 человек. Из них 1 502 728 скончались. 41 699 652 пациентов выздоровели. Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 65 milyonu ötdü