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В мире коронавирусом заразились более 65 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 65 млн человек Более 65 млн человек во всем мире заболели COVID-19.
Другие страны
4 декабря 2020 г. 04:09
В мире коронавирусом заразились более 65 млн человек

Более 65 млн человек во всем мире заболели COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, коронавирусом во всем мире заразились 65 016 336 человек.

Из них 1 502 728 скончались. 41 699 652 пациентов выздоровели.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 65 milyonu ötdü

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