В мире COVID-19 заразились более 76 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 76,102 млн.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 76,102 млн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, жертвами опасного вируса в мире стали 1 683 306 человек.

Число случаев заражения достигло 76 102 716, из них 53 361 837 вылечились.

Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в США - 17 888 353. Штаты также лидируют по числу смертей от коронавируса - 320 845.

Ниже приведен список стран, где число случаев заражения превысило миллион:

Индия (10 005 850), Бразилия (7 163 912), Россия (2 819 429), Франция (2 442 990), Турция (1 982 090), Великобритания (1 977 167), Италия (1 921 778), Испания (1 817 448), Аргентина (1 531 374), Колумбия (1 482 072), Германия (1 469 991), Мексика (1 301 546), Польша (1 194 110) и Иран (1 145 651).