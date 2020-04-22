В мире число жертв коронавируса превысило 180 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 180 013 человек.

Как сообщает Report, в мире наибольшее количество жертв инфекции отмечено в США (45 356 человек). Последующие места разделяют Италия (24 648), Испания (21 717), Франция (20 796) и Великобритания (18 100).

Отметим, что число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 20 человек.

До сих пор отмечено свыше 2 588 000 случаев заражения коронавирусом, 706 423 человека выздоровели.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.