В мире число зараженных COVID-19 возросло более чем на 86 тыс - СТАТИСТИКА

Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 86 тыс. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось на 976, что более чем на 7 тыс. меньше, чем днем ранее.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За сутки в мире были зарегистрированы 3 435 894 инфицированных и 239 604 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 86 108.

Больше всего зараженных и умерших в Европе: 1 544 145 и 143 987 соответственно. За 24 часа число их там возросло на 25 250, а погибших - на 1 320.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 433 756 человек, 77 827 умерли. По числу инфицированных (49 115) за сутки этот регион обогнал Европу. В то же время ВОЗ уточнила число умерших в регионе, скорректировав прежние цифры в сторону уменьшения (минус 582).

Третью позицию по числу заболевших в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлено 206 299 инфицированных, зафиксирован 7 971 летальный исход. За сутки число зараженных возросло на 5 690, умерли 100 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.