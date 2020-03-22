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В мире число случаев заражения коронавирусом достигло 266 тысяч

В мире число случаев заражения коронавирусом достигло 266 тысяч

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 266 073 человека, большинство случаев зарегистрированы в Европе (128 541 человек). Также сообщается об 11 184 летальных случаях в мире.

За сутки в мире были зафиксированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.

На первом месте по числу смертей от коронавируса - Европа, где скончались 6 тысяч человек (1 101 за сутки). В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей. Меньше всего заразившихся пока в Африке и Юго-Восточной Азии соответственно 572 (12 смертей) и 979 (38 смертей).

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