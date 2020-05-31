В мире число случаев коронавируса выросло на 117 тысяч

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,9 миллиона, скончались более 367 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным организации, за сутки зафиксирован 117 551 случай заражения, умер 4 461 человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 5 934 936 человек, скончались за все время 367 166 заболевших.

Наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 743 793.