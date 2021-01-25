ООН: В мире 410 тысяч человек погибли от природных бедствий за десять лет

ООН: В мире 410 тысяч человек погибли от природных бедствий за десять лет

Природные катаклизмы и бедствия, связанные с изменением климата, унесли жизни более 410 000 человек за прошедшее десятилетие.

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Природные катаклизмы и бедствия, связанные с изменением климата, унесли жизни более 410 000 человек за прошедшее десятилетие. Как передает Report со ссылой на РИА Новости, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Саммите по адаптации к изменению климата. По его словам, мир становится свидетелем беспрецедентных экстремальных климатических явлений. "По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет произошло более 11 000 стихийных бедствий, связанных с погодными, климатическими и водными факторами", - сказал Гутерреш. В связи с этими бедствиями, по его словам, было потрачено около 3,6 триллиона долларов США. "Бедствия, связанные с экстремальными погодными условиями и климатом, унесли жизни более 410 000 человек за последнее десятилетие, подавляющее большинство из них - в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказал он. Гутерреш отметил, что нужны триллионы для финансирования восстановления мира от пандемии COVID-19, с целью "дать толчок к низкоуглеродному и высокоустойчивому будущему, в котором мы нуждаемся". Подпишитесь на наш Telegram канал