В мире 300 млн детей дышат крайне загрязненным воздухом

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Около 300 млн детей (то есть почти каждый седьмой ребенок в мире) проживают в регионах с крайне высоким уровнем загрязнения воздуха.

Как передает Report, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Сегодня во всем мире 300 млн детей живут в зонах с чрезвычайно высоким уровнем токсичного загрязнения воздуха, - приводятся на сайте организации слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка. - Примерно два млрд детей проживают в областях, где уровень загрязнения воздуха не соответствует минимальным стандартам качества воздуха, установленным Всемирной организацией здравоохранения". При этом он отметил, что эти данные не учитывают миллионы детей, которые дышат загрязненным воздухом внутри своих домов.

"Загрязнение воздуха является значительным сопутствующим фактором, каждый год приводящим к смерти 600 тыс. детей младше пяти лет, оно также каждый день угрожает жизни и будущему миллионов детей", - подчеркнул глава ЮНИСЕФ.

Его исследование "Очистим воздух для детей" использует сделанные со спутников фотоснимки, чтобы впервые показать масштабы этой проблемы и продемонстрировать зоны, где она стоит наиболее остро. По данным организации, наибольшее число детей страдает от загрязненного воздуха в странах Южной Азии и Африки.