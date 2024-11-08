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В Минздраве Газы сообщили о гибели свыше 43,5 тыс. человек с октября 2023 года

В Минздраве Газы сообщили о гибели свыше 43,5 тыс. человек с октября 2023 года Более 43,5 тыс. палестинцев погибли, еще почти 102,7 тыс. пострадали в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре прошлого года.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 18:09
В Минздраве Газы сообщили о гибели свыше 43,5 тыс. человек с октября 2023 года

Более 43,5 тыс. палестинцев погибли, еще почти 102,7 тыс. пострадали в секторе Газа в результате действий израильской армии с начала военной операции в анклаве в октябре прошлого года.

Как передает Report, такие данные опубликовало в своем Telegram-канале министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября 2023 года выросло до 43 508, еще 102 684 человека ранены", - говорится в сводке ведомства.

В Минздраве Газы отметили, что "за прошедшие сутки в Газе в результате израильских бомбардировок и артобстрелов 39 палестинцев погибли, еще 123 получили ранения".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada həlak olan fələstinlilərin sayı 43,5 min nəfəri ötüb

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