В минюсте США создают рабочую группу по противодействию Китаю

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Специальная группа, в задачи которой будет входить противодействие краже Китаем технологий и торговых ноу-хау у американских компаний, будет сформирована в министерстве юстиции США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

"Сегодня я объявляю о создании китайской инициативы, которую возглавит помощник генпрокурора США Джон Демерс", - сказал он. "Эта программа будет нацелена на выявление случаев кражи торговых ноу-хау, а также на обеспечение достаточных ресурсов для того, чтобы разбираться с такими случаями быстро и эффективно", - добавил Сешнс.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции. Впоследствии как Вашингтон, так и Пекин неоднократно вводили взаимные импортные пошлины, что привело к серьезной напряженности в отношениях двух государств.