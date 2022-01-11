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В Минюсте США создают подразделение по борьбе с внутренним терроризмом

В Минюсте США создают подразделение по борьбе с внутренним терроризмом Администрация США создает в структуре Минюста новое подразделение по борьбе с внутренним терроризмом.
Другие страны
11 января 2022 г. 22:20
В Минюсте США создают подразделение по борьбе с внутренним терроризмом

Администрация США создает в структуре Минюста новое подразделение по борьбе с внутренним терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США помощник министра юстиции по вопросам нацбезопасности Мэттью Олсен.

"Мы сталкиваемся с повышенной угрозой со стороны жестоких экстремистов внутри страны, то есть со стороны находящихся в США лиц, которые стремятся к преступным действиям с применением насилия для достижениях социальных или политических целей. В дополнение к усилиям, уже предпринимаемым властями для борьбы с внутренним терроризмом, я решил создать подразделение по вопросам внутреннего терроризма, чтобы укрепить наш подход. Эта группа преданных своему делу прокуроров будет сосредоточена на угрозе, связанной с внутренним терроризмом, надеясь обеспечить надлежащее рассмотрение этих дел", - сказал он.

В июне прошлого года администрация США обнародовала Национальную стратегию борьбы с внутренним терроризмом. В этом документе, помимо прочего, утверждается, что внутренний терроризм, подпитываемый, в частности, идеями превосходства белой расы, на сегодняшний день представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. Директор ФБР Кристофер Рей в сентябре отмечал, что число открытых бюро дел, связанных с внутренним терроризмом, увеличилось с весны 2020 года более чем в два раза.

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