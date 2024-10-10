В Минтрансе Казахстана обсудили развитие морской инфраструктуры

В Министерстве транспорта Казахстана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития морской инфраструктуры.

В Министерстве транспорта Казахстана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития морской инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ведомство, обсуждения прошли в рамках совещания под председательством министра транспорта Марата Карабаева.

Совещание было посвящено актуальным вопросам развития морской инфраструктуры и дальнейшего наращивания потенциала ТМТМ (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

По итогам совещания даны поручения активизировать работу по модернизации инфраструктуры порта Курык, обеспечить до конца года завершение дноуглубления в порту и принять меры по улучшению условий пребывания.

В целях развития торгового флота обсуждены планы создания в Казахстане судостроительных мощностей. В среднесрочной перспективе торговый флот Казахстана пополнится 7 новыми судами.