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    В Минске завершились переговоры в "нормандском формате"

    Переговоры продолжались почти 14 часов

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Переговоры президентов России, Украины, Франции Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры покинули зал переговоров - сначала Порошенко, затем Путин и после него - Олланд и Меркель.

    Дипломатический марафон продолжался более четырнадцати часов. 

    Итогом встречи должен стать документ об аспектах урегулирования ситуации на Украине.

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