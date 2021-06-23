В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса

Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Белоруссии пока не установлена. Как передает Report со ссылкой на "РИА" Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики. "Анализ последовательностей в

Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Беларуси пока не установлена. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 - выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 - показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта... Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минздрава.

Как указали в Минздраве Беларуси, сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. "Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести "индийский" вариант COVID-19 более спокойно", - говорится в сообщении.

По последним данным официальной статистики, с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.