О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса

В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Белоруссии пока не установлена. Как передает Report со ссылкой на "РИА" Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики. "Анализ последовательностей в
Другие страны
23 июня 2021 г. 09:51
В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса

Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Беларуси пока не установлена. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 - выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 - показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта... Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минздрава.

Как указали в Минздраве Беларуси, сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. "Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести "индийский" вариант COVID-19 более спокойно", - говорится в сообщении.

По последним данным официальной статистики, с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Belarusda koronavirusun Hindistan ştammı aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi