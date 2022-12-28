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В Минске решили перевести армию на военное время

В Минске решили перевести армию на военное время В Минской военной комендатуре провели комплекс мероприятий по переводу армии с мирного на военное время.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 15:13
В Минске решили перевести армию на военное время

В Минской военной комендатуре провели комплекс мероприятий по переводу армии с мирного на военное время.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Основная цель – проверка степени обученности военнослужащих слаженным действиям при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Беларуси.

Действия осуществляются в соответствии с планом внезапной проверки уровня мобилизационной и боевой готовности войск.

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