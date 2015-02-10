​В Минске проходят трехсторонние переговоры об Украине

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Переговоры трехсторонней (ОБСЕ-Украина-Россия) контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске поздним вечером во вторник.

Как передает Report, к 21:00 в Дипсервис-холл, расположенный в центре белорусской столицы, прибыли экс-президент Украины Леонид Кучма, специальный представитель ОБСЕ Адельхейд Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных "республик" Денис Пушилин ("ДНР") и Владислав Дейнего ("ЛНР").

Встреча проходит в закрытом для прессы формате.