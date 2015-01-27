В Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, на заседании выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В своей речи он отметил, что Содружество Независимых Государств проходит своего рода тест на прочность в связи с событиями в Украине.

"Будем говорить откровенно: сегодня Содружество переживает непростой период. Беларусь всегда придерживалась четкого курса на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках этой международной организации", -заявил глава внешнеполитического ведомства.

"Одной из первостепенных целей нашей совместной работы остается улучшение благосостояния граждан, и мы прилагаем все усилия, чтобы повысить производительность совместного труда в экономической, инновационной, инвестиционной сферах, а также в сфере безопасности", - заверил Владимир Макей.