В Минске погибла женщина из-за ЧП на салюте

Комиссией Министерства обороны Беларуси совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске, сообщает Report со ссылкой сайт ведомства.

В министерстве здравоохранения отметили, что в результате пострадали пять человек, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий.

Накануне в белорусской столице прошел парад по случаю 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.