​В Минске переговоры контактной группы по Украине завершены

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Минске завершились переговоры участников контактной группы по Украине.

Как передает Report, итоговый документ пока не подписан, его обсуждение продолжается, сообщил один из участников встречи, представлявший сепаратистов из так называемой "Луганской народной республики" Владислав Дейнего агентству РИА Новости.

Встреча проходила за закрытыми дверями и неизвестно, имела ли она статус официальных переговоров.

В Минск прибыли экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, а также представители пророссийских сепаратистов.