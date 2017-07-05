В Минске открывается летняя сессия ПА ОБСЕ с участием представителей почти 60 стран

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) открывается в Минске в среду под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". В ней примут участие около 700 делегатов из почти 60 государств.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

Решение о проведении в Минске форума было принято год назад на 25-й летней сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси. В середине марта белорусскую столицу посетила делегация Парламентской ассамблеи во главе с ее председателем Кристин Муттонен, которая подписала с Андрейченко соответствующее соглашение.

"Самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, - из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 парламентариев, из Италии и России - по 24", - сообщил спикер нижней палаты. Откроет сессию, которая продлится до 9 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для форума отведены две большие площадки: основные мероприятия примет "Президент-Отель", а церемония открытия состоится в выставочном комплексе на проспекте Победителей.