В Минске обсудят кандидатуру главы Миссии наблюдателей на выборах президента Беларуси

Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Минске 28 ноября, его участники, в том числе, согласуют кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси, которые намечены на 26 января 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию пресс-службы Исполкома СНГ.
В целом, в повестке дня семь вопросов, среди которых проведение Дельфийских игр СНГ и перспективы реализации проекта на период до 2030 года.
Члены Совета также рассмотрят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ.