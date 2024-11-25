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В Минске обсудят кандидатуру главы Миссии наблюдателей на выборах президента Беларуси

В Минске обсудят кандидатуру главы Миссии наблюдателей на выборах президента Беларуси 28 ноября в Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ. Участники обсудят ключевые вопросы сотрудничества, включая назначение главы Миссии наблюдателей на президентских выборах в Беларуси, которые состоятся в январе 2025 года.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 17:31
В Минске обсудят кандидатуру главы Миссии наблюдателей на выборах президента Беларуси

Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Минске 28 ноября, его участники, в том числе, согласуют кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси, которые намечены на 26 января 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию пресс-службы Исполкома СНГ.

В целом, в повестке дня семь вопросов, среди которых проведение Дельфийских игр СНГ и перспективы реализации проекта на период до 2030 года.

Члены Совета также рассмотрят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ.

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