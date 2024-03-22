В Минске начал работу новый состав нижней палаты парламента Беларуси

Первое заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси, избранной по итогам выборов 25 февраля, открылось в Овальном зале Дома правительства.

Первое заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси, избранной по итогам выборов 25 февраля, открылось в Овальном зале Дома правительства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Выборы в Палату представителей проводились с учетом масштабных изменений и дополнений конституции, Избирательного кодекса и прошли в мирной, спокойной обстановке, в условиях свободы, открытости, гласности и на альтернативной основе", - заявил председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко.

Глава ЦИК напомнил, что Палата представителей сформирована в полном составе - 110 депутатов. В ней будут работать 20 депутатов предыдущего созыва парламента, 70 представителей политических партий, среди избранных депутатов 33,6% женщины.