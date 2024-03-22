О нас

В Минске начал работу новый состав нижней палаты парламента Беларуси

В Минске начал работу новый состав нижней палаты парламента Беларуси Первое заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси, избранной по итогам выборов 25 февраля, открылось в Овальном зале Дома правительства.
Другие страны
22 марта 2024 г. 14:19
В Минске начал работу новый состав нижней палаты парламента Беларуси

Первое заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси, избранной по итогам выборов 25 февраля, открылось в Овальном зале Дома правительства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Выборы в Палату представителей проводились с учетом масштабных изменений и дополнений конституции, Избирательного кодекса и прошли в мирной, спокойной обстановке, в условиях свободы, открытости, гласности и на альтернативной основе", - заявил председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко.

Глава ЦИК напомнил, что Палата представителей сформирована в полном составе - 110 депутатов. В ней будут работать 20 депутатов предыдущего созыва парламента, 70 представителей политических партий, среди избранных депутатов 33,6% женщины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58
Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi