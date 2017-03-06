В Минобороны заявили о гибели российского контрактника под Пальмирой

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны России подтвердило гибель под Пальмирой рядового-контрактника Артема Горбунова.

Как передает Report, это произошло при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники.

Горбунова похоронили сегодня в Нижнем Новгороде. У него остались жена и маленькая дочка.

В военном ведомстве уточнили, что Горбунов выполнял задачи по охране российских военных советников в Сирии. Рядовой погиб 2 марта в районе Пальмиры. Командованием он посмертно представлен к государственной награде.