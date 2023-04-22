В Минобороны Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков

Два китайских бомбардировщика H-6 два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко.

Два китайских бомбардировщика H-6 два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минобороны Японии в субботу.

По данным ведомства, бомбардировщики H-6 пролетали из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко, а затем со стороны Тихого океана вновь возвращались в Восточно-Китайское море. Точно такое же появление двух китайских бомбардировщиков было зафиксировано и в пятницу.

Судя по карте, нарушений воздушного пространства не было, однако министерство сообщило, что истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге.