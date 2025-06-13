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В Минобороны Великобритании заявили об открытии производства гаубиц M777

В Минобороны Великобритании заявили об открытии производства гаубиц M777 Завод по производству гаубиц M777 был воссоздан в английском Шеффилде в связи с повышенным спросом на вооружение в Европе.
Другие страны
13 июня 2025 г. 03:11
В Минобороны Великобритании заявили об открытии производства гаубиц M777

Завод по производству гаубиц M777 был воссоздан в английском Шеффилде в связи с повышенным спросом на вооружение в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что завод компании BAE Systems обеспечит рабочими местами около 200 человек. Церемонию открытия предприятия в четверг посетил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

Как указала газета The Daily Telegraph, в 2023 году BAE Systems приняла решение прекратить производство гаубиц M777 в Великобритании, однако на фоне высокого спроса на вооружение в европейских странах компания восстановила работу завода. Ранее британские власти информировали о поставках гаубиц M777 киевским властям.

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