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В Минобороны Узбекистана заявили о пресечении нарушения границы самолетом афганских ВВС

В Минобороны Узбекистана заявили о пресечении нарушения границы самолетом афганских ВВС Военный самолет из Афганистана, упавший в Сурхандарье, был остановлен системой ПВО Узбекистана при попытке незаконного пересечения границы.
Другие страны
16 августа 2021 г. 17:16
В Минобороны Узбекистана заявили о пресечении нарушения границы самолетом афганских ВВС

Военный самолет из Афганистана, упавший в Сурхандарье, был остановлен системой ПВО Узбекистана при попытке незаконного пересечения границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба Минобороны Узбекистана сообщила изданию Podrobno.uz.

"В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. <...> В пресс-службе министерства корреспонденту Podrobno.uz уточнили, что вчера была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту", - говорится в сообщении.

По предварительным данным жертв нет, отметили в ведомстве.

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