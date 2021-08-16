В Минобороны Узбекистана заявили о пресечении нарушения границы самолетом афганских ВВС

Военный самолет из Афганистана, упавший в Сурхандарье, был остановлен системой ПВО Узбекистана при попытке незаконного пересечения границы.

Военный самолет из Афганистана, упавший в Сурхандарье, был остановлен системой ПВО Узбекистана при попытке незаконного пересечения границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба Минобороны Узбекистана сообщила изданию Podrobno.uz.

"В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. <...> В пресс-службе министерства корреспонденту Podrobno.uz уточнили, что вчера была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту", - говорится в сообщении.

По предварительным данным жертв нет, отметили в ведомстве.