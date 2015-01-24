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    ​В минобороны Украины заявили о 265 погибших за сутки ополченцах

    Только за вчерашний день противник понес серьезный урон

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на Украине в ходе боестолкновений за сутки погибли более 260 ополченцев.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

    «Только за вчерашний день противник понес серьезный урон, по данным разведки и больниц, которые принимали раненых и погибших, нами было только за вчерашний день уничтожено по линии всего фронта 265 боевиков», — заявил Полторак.

    Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба силовых ведомств под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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