В Минобороны Таджикистана заявили о катастрофической ситуации в Афганистане

В Афганистане складывается катастрофическая ситуация: отсутствие легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, систематическое нарушение прав человека.

В Афганистане складывается катастрофическая ситуация: отсутствие легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, систематическое нарушение прав человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил на церемонии закрытия учений ОДКБ министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.

"В Афганистане складывается катастрофическая ситуация: отсутствие легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, систематическое нарушение прав человека. Эти факторы привели Афганистан на грань гуманитарной катастрофы, способствуют дальнейшему его превращению в рассадник международного терроризма, что несет серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе", - сказал он.

По его словам, события последних месяцев, связанные с выводом войск международной коалиции с территории Афганистана, и неспособность правительственных сил самостоятельно обеспечить контроль над всей территорией страны способствовали всплеску террористической активности и привели к полной деградации военно-политической обстановки.