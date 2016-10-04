В Минобороны РФ сообщили о доставке С-300 в Сирию

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как передает Report, по его словам, задача комплекса — обеспечить безопасность военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Конашенков добавил, что не понятно, почему размещение в Сирии С-300 вызвало переполох на Западе.

"Напомню, что С-300 – это исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы. Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении – комплекс "Форт", которым оснащён гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", — подчеркнул он.