В Минобороны Швейцарии заявили о намерении укреплять связи с НАТО

Швейцария, имеющая нейтральный статус, намерена укреплять связи с НАТО, включая участие в военных учениях. В Берне готовы, в частности, рассмотреть вопрос о полноценном подключении к маневрам, которые имеют отношение к статье 5 Североатлантического догово

Швейцария, имеющая нейтральный статус, намерена укреплять связи с НАТО, включая участие в военных учениях. В Берне готовы, в частности, рассмотреть вопрос о полноценном подключении к маневрам, которые имеют отношение к статье 5 Североатлантического договора.

Как передает Report , об этом заявил в интервью газете Blick глава Государственного секретариата по вопросам безопасности Швейцарии, входящего в структуру министерства обороны, Маркус Мэдер.

Отвечая на вопрос, касающийся намерения руководителя министерства обороны Виолы Амхерд укреплять связи с НАТО, Мэдэр сказал: "Речь идет об углублении сотрудничества. Институциональной основой остается программа НАТО "Партнерство ради мира". Вопрос о членстве в НАТО не ставится. Но мы хотим более тесно сотрудничать вместе и лучше использовать пространство для маневра для защиты наших интересов".

Коснувшись возможного участия швейцарских военнослужащих в учениях НАТО, сценарий которых основан на применении статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран НАТО, глава госсекретариата напомнил, что Швейцария "уже много лет участвует в учениях НАТО в качестве страны-партнера". "До сих пор мы также участвовали в качестве наблюдателя в учениях, подпадающих под статью 5, то есть в тех, которые предполагают коллективную оборону", - напомнил Мэдер. "Сегодня возникает вопрос: можем ли и хотим ли мы также активно участвовать в этих учениях? НАТО рассматривает возможность приглашения стран в индивидуальном порядке. Мы открыты для этой идеи, но автоматизма нет ни с той, ни с другой стороны", - констатировал чиновник.

Мэдер, занимающий свой нынешний пост с 1 января 2024 года, заявил, что Швейцария изменила свое отношение к России. Он дал понять, что в Берне не рассматривают Москву в качестве партнера в сфере укрепления безопасности в Европе. "Нам пришлось изменить наши ожидания в отношении России. После холодной войны многие думали, что речь идет об одном из партнеров по европейской политике безопасности. К сожалению, это не так", - сказал глава госсекретариата. Он также утверждал, что "Россия представляет собой реальную угрозу", и что "в Европе есть реальные причины для беспокойства".

Глава швейцарского ведомства по безопасности не дал прямого ответа на вопрос о том, удалось ли Швейцарии найти на Мюнхенской конференции по безопасности (16-18 февраля) новых партнеров и сторонников проведения конференции высокого уровня по Украине, которую взялся организовать в 2024 году Берн по просьбе киевского режима. "Мы ведем полную подготовку, понимая, что это непростая задача. Пришло время сосредоточиться на дипломатии", - резюмировал Мэдер.