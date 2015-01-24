​В Минобороны России заявили о создании тяжелого ударного беспилотника

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что в России создан тяжелый ударный беспилотник.

Как передает Report, об этом сообщает "Русская служба новостей".

"Он уже есть, он делался не только по заказу Министерства обороны, но и ФСБ", — заявил Борисов.

"У нас в завершающей стадии четыре ОКР — беспилотники, которые решают свои задачи на тактическом, оперативном и стратегическом звене задач", — уточнил он.

Кроме того, по его словам, созданный беспилотник может решать на практике информационные задачи, а также выступать в качестве средства поражения.