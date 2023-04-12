В Минобороны РФ сообщили о перехвате немецкого боевого самолета над Балтикой

Министерство обороны России в официальном Telegram-канале сообщило о перехвате немецкого боевого самолета Р-3С "Орион" над Балтийским морем.
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"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", — указано в сообщении.
Отмечается, что немецкий патрульный самолет приблизился к государственной границе, но был вынужден развернуться благодаря действиям российского истребителя.