О нас

В Минобороны РФ сообщили о перехвате немецкого боевого самолета над Балтикой

В Минобороны РФ сообщили о перехвате немецкого боевого самолета над Балтикой Министерство обороны России в официальном Telegram-канале сообщило о перехвате немецкого боевого самолета Р-3С "Орион" над Балтийским морем.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 21:57
В Минобороны РФ сообщили о перехвате немецкого боевого самолета над Балтикой

Министерство обороны России в официальном Telegram-канале сообщило о перехвате немецкого боевого самолета Р-3С "Орион" над Балтийским морем.

Как передает Report, российское оборонное ведомство утверждает, что нарушения границы допущено не было.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", — указано в сообщении.

Отмечается, что немецкий патрульный самолет приблизился к государственной границе, но был вынужден развернуться благодаря действиям российского истребителя.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России
Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России
12 апреля 2023 г. 18:22
Парижские мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы
Парижские мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы
12 апреля 2023 г. 17:27
Испания до конца апреля собирается доставить в Украину шесть танков Leopard
Испания до конца апреля собирается доставить в Украину шесть танков Leopard
12 апреля 2023 г. 16:23
Жозеп Боррель заразился коронавирусом
Жозеп Боррель заразился коронавирусом
12 апреля 2023 г. 15:15
Байден и Сунак обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Белфасте
Байден и Сунак обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Белфасте
12 апреля 2023 г. 14:52
Сирия и Тунис объявили о решении впервые за 10 лет обменяться послами
Сирия и Тунис объявили о решении впервые за 10 лет обменяться послами
12 апреля 2023 г. 14:07
Иран поставлял оружие в Сирию под видом гумпомощи после землетрясения
Иран поставлял оружие в Сирию под видом "гумпомощи" после землетрясения
12 апреля 2023 г. 13:42
Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой 80 тыс. фунтов в год
Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой 80 тыс. фунтов в год
12 апреля 2023 г. 12:33
Великобритания ввела санкции против семей некоторых российских бизнесменов
Великобритания ввела санкции против семей некоторых российских бизнесменов
12 апреля 2023 г. 12:00
Канада ввела санкции против Нацбанка и крупнейших банков Беларуси
Канада ввела санкции против Нацбанка и крупнейших банков Беларуси
12 апреля 2023 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi