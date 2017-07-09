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    В Минобороны КНР заявили, что военные контакты с Пхеньяном сведены к нулю

    В прошлом действительно у нас было много контактов и обменов© Courtesy İmage

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Китай свёл на нет контакты с Северной Кореей по военной линии.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Channel News Asia руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны Китая Чжоу Бо.

    «Нет, в настоящее время у нас нет никаких контактов с КНДР в военной сфере. В прошлом действительно у нас было много контактов и обменов. Но сейчас все контакты сведены к нулю. Думаю, это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем», — сказал он.

    По словам Чжоу Бо, Китай солидарен с международным сообществом по проблеме необходимости соблюдения резолюции ООН.

    Ранее Госдеп США призвал Китай оказывать больше давления на КНДР.

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