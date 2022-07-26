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В минобороны ФРГ сообщили о поставках обещанных Украине гаубиц и РСЗО

В минобороны ФРГ сообщили о поставках обещанных Украине гаубиц и РСЗО В Минобороны ФРГ сообщили, что Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.
Другие страны
26 июля 2022 г. 19:04
В минобороны ФРГ сообщили о поставках обещанных Украине гаубиц и РСЗО

В Минобороны ФРГ сообщили, что Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bild.

Как заявила министр обороны Кристине Ламбрехт, также Украине были поставлены еще три самоходные гаубицы.

«Мы держим слово», — заявила она.

Как сообщает немецкое издание, установка способна запустить 12 ракет «земля-земля» в течение одной минуты, что в два раза больше, чем у американской системы Himars, и поражать цели в радиусе 80 км. По данным Bild, 25 июля Украина также получила из Германии первые зенитные танки типа «Гепард».

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