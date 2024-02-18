О нас

В Минобороны Франции заявили о кибератаках на французские военные предприятия

В Минобороны Франции заявили о кибератаках на французские военные предприятия Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о росте хакерских атак на французские предприятия военно-промышленного комплекса и предположил, что к ним причастна Россия.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 18:56
В Минобороны Франции заявили о кибератаках на французские военные предприятия

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о росте хакерских атак на французские предприятия военно-промышленного комплекса и предположил, что к ним причастна Россия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее. Эти атаки, которые размывают грань между российским государством и отдельными россиянами, направлены против нашей инфраструктуры", - сказал он.

По словам министра, несколько месяцев назад хакеры атаковали крупное оборонное предприятие на территории страны. Он отметил, что атаку удалось отбить, "однако она была, очевидно, российской". Лекорню утверждает, что хакеры пытались нарушить производство военной продукции "для Франции и ее союзников".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии Израиля на палестинское государство
Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии Израиля на палестинское государство
18 февраля 2024 г. 19:19
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5
18 февраля 2024 г. 18:09
В Гааге шестеро полицейских получили травмы во время беспорядков
В Гааге шестеро полицейских получили травмы во время беспорядков
18 февраля 2024 г. 17:58
В Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии
В Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии
18 февраля 2024 г. 17:42
В Минобороны Швейцарии заявили о намерении укреплять связи с НАТО
В Минобороны Швейцарии заявили о намерении укреплять связи с НАТО
18 февраля 2024 г. 17:19
В Гонконге задержали двух туристов после обнаружения в их номере отеля 132 кг кокаина
В Гонконге задержали двух туристов после обнаружения в их номере отеля 132 кг кокаина
18 февраля 2024 г. 16:56
Глава МИД Польши призвал президента Грузии поспособствовать освобождению Саакашвили
Глава МИД Польши призвал президента Грузии поспособствовать освобождению Саакашвили
18 февраля 2024 г. 16:39
Bild: Фон дер Ляйен объявит 19 февраля о намерении пойти на второй срок главой ЕК
Bild: Фон дер Ляйен объявит 19 февраля о намерении пойти на второй срок главой ЕК
18 февраля 2024 г. 16:02
Израиль отверг диктат по признанию палестинского государства
Израиль отверг диктат по признанию палестинского государства
18 февраля 2024 г. 15:33
Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам Хезболлах в Ливане
Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане
18 февраля 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi